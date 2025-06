Torridi soffocanti nei cruciverba: la soluzione è Afosi

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Torridi soffocanti' è 'Afosi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AFOSI

Curiosità e Significato... La parola Afosi è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Afosi.

Perché la soluzione è Afosi? Torridi soffocanti è un modo poetico per descrivere condizioni di calore e oppressione intensa, come un caldo afoso che soffoca i sensi. La soluzione AFOSI è un acronimo che riassume questa sensazione, evocando l'idea di un'afa insopportabile. Questa espressione richiama le giornate estive più calde e pesanti, perfette per comprendere l'atmosfera di quei momenti.

Se "Torridi soffocanti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

F Firenze

O Otranto

S Savona

I Imola

