Riposto in isolamento
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SOLUZIONE: CONFINATO
Perchè la soluzione è Confinato? Quando qualcuno viene isolato, spesso si sente come se fosse stato confinato in uno spazio ristretto, lontano dagli altri. Questa condizione può essere volontaria o imposta, creando una sensazione di separazione che influisce sulla percezione di libertà e connessione con il mondo esterno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Riposto in isolamento
- Risposta: CONFINATO
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: C________
- Inizia con: C
- Finisce con: O
Riposto in isolamento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Confinato
La soluzione associata alla definizione "Riposto in isolamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Confinato'.
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