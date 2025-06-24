Riposto in isolamento

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riposto in isolamento' è 'Confinato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CONFINATO

Perchè la soluzione è Confinato? Quando qualcuno viene isolato, spesso si sente come se fosse stato confinato in uno spazio ristretto, lontano dagli altri. Questa condizione può essere volontaria o imposta, creando una sensazione di separazione che influisce sulla percezione di libertà e connessione con il mondo esterno. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Riposto in isolamento

Riposto in isolamento Risposta: CONFINATO

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: C________

C________ Inizia con: C

C Finisce con: O

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Riposto in isolamento nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Confinato

La soluzione associata alla definizione "Riposto in isolamento" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Confinato'.

La soluzione 'Confinato' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Riposto in isolamento". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.