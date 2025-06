Quella geografica è una mappa nei cruciverba: la soluzione è Cartina

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella geografica è una mappa' è 'Cartina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CARTINA

Curiosità e Significato di Cartina

Hai risolto il cruciverba con Cartina? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Cartina.

Perché la soluzione è Cartina? Una cartina è una rappresentazione grafica di una regione o di un territorio, utile per orientarsi e conoscere meglio un'area. È come una mappa ridotta e semplificata che evidenzia vie, luoghi e confini, facilitando la navigazione. In breve, la cartina è uno strumento visivo essenziale per chi vuole scoprire e esplorare il mondo che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Cartina

Se "Quella geografica è una mappa" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

R Roma

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

