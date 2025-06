Privo di essenza vitale nei cruciverba: la soluzione è Inanimato

INANIMATO

Curiosità e Significato di Inanimato

Non fermarti alla soluzione! Conosci Inanimato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inanimato.

Perché la soluzione è Inanimato? Inanimato descrive tutto ciò che è privo di vita, senza movimento o sensibilità, come oggetti, statue o cose ferme. È un termine usato per evidenziare la mancanza di vitalità o energia in qualcosa che, normalmente, avrebbe questa caratteristica. Quindi, quando qualcosa è inanimato, non ha né anima né capacità di reagire o percepire l'ambiente circostante.

Come si scrive la soluzione Inanimato

I Imola

N Napoli

A Ancona

N Napoli

I Imola

M Milano

A Ancona

T Torino

O Otranto

