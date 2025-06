Potente che favorisce i propri parenti nei cruciverba: la soluzione è Nepotista

NEPOTISTA

Curiosità e Significato di Nepotista

La parola Nepotista è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Nepotista.

Perché la soluzione è Nepotista? Il termine nepotista indica chi favorisce i propri parenti, spesso assegnando loro incarichi o benefici in modo preferenziale, a volte senza merito. Si tratta di una pratica comune in ambiti come politica o affari, dove il favoritismo familiare può influenzare decisioni e opportunità. Essere un nepotista significa mettere la famiglia al primo posto, spesso a scapito di altri meritevoli.

Come si scrive la soluzione Nepotista

Se "Potente che favorisce i propri parenti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

N Napoli

E Empoli

P Padova

O Otranto

T Torino

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

