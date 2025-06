Possono essere due sulla testa di alcuni insetti nei cruciverba: la soluzione è Antenne

ANTENNE

Curiosità e Significato di Antenne

Approfondisci la parola di 7 lettere Antenne: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Antenne? Le antenne sono organi sensoriali presenti sulla testa di molti insetti, come cicale, farfalle e scarafaggi. Permettono loro di percepire odori, vibrazioni e temperature, facilitando la ricerca di cibo e il contatto con l’ambiente circostante. Sono fondamentali per la loro sopravvivenza e comunicazione. In poche parole, le antenne sono gli uffici di intelligence degli insetti.

Come si scrive la soluzione Antenne

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

N Napoli

E Empoli

Z I E O F R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ZEFIRO" ZEFIRO

