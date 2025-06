Non tutte riescono col buco nei cruciverba: la soluzione è Ciambelle

Home / Soluzioni Cruciverba / Non tutte riescono col buco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Non tutte riescono col buco' è 'Ciambelle'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIAMBELLE

Curiosità e Significato di Ciambelle

La soluzione Ciambelle di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Ciambelle per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Ciambelle? Le ciambelle sono dolci tondi con un buco al centro, simbolo di semplicità e golosità. La loro forma unica permette di cuocerle in modo uniforme e di gustarle facilmente, anche senza sforzo. Perfette a colazione o come spuntino, le ciambelle rappresentano un dolce tradizionale molto amato, capace di conquistare grandi e piccini. Insomma, un modo delizioso per iniziare la giornata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un mezzo bucoSinonimo di bucoHanno tutte un tettoVeniva punita anche col rogoLe donne tutte curve

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ciambelle

Se ti sei imbattuto nella definizione "Non tutte riescono col buco", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

I Imola

A Ancona

M Milano

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

E Empoli

M O N R O I A R I I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MINORITARIO" MINORITARIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.