MANIOCA

Curiosità e Significato di Manioca

La parola Manioca è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Manioca.

Perché la soluzione è Manioca? La manioca, conosciuta anche come cassava, è una radice commestibile originaria del Sud America. Ricca di carboidrati, viene spesso utilizzata in zuppe, farine e dolci tradizionali. È un alimento fondamentale in molte culture povere, offrendo energia e nutrimento. La sua versatilità e valore alimentare fanno della manioca un ingrediente prezioso in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Manioca

Se "Nome di pianta" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

I Imola

O Otranto

C Como

A Ancona

