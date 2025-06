Nei velodromi ha le curve sopraelevate nei cruciverba: la soluzione è Pista

PISTA

Curiosità e Significato di Pista

La parola Pista è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Pista.

Perché la soluzione è Pista? La pista è il percorso su cui si svolgono le gare sportive, come il ciclismo su velodromo. In questi ambienti, le curve sono sopraelevate per favorire la stabilità e la velocità dei ciclisti, grazie all'inclinazione che permette di affrontare le curve in modo più efficiente. Insomma, la pista è il cuore delle competizioni su due ruote, dove tecnica e velocità si incontrano.

Come si scrive la soluzione Pista

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

