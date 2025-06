Lo è per esempio la Giara di Gesturi in Sardegna nei cruciverba: la soluzione è Altopiano

ALTOPIANO

Curiosità e Significato di Altopiano

Perché la soluzione è Altopiano? Un altopiano è una vasta area di terra pianeggiante o leggermente ondulata, situata a una certa altezza rispetto al livello del mare. Spesso, si trova tra colline o montagne e può essere caratterizzata da paesaggi aperti e spazi ariosi. La Giara di Gesturi in Sardegna è un esempio perfetto, un altopiano che offre panorami unici e habitat particolari. È un ecosistema affascinante e ricco di storia naturale.

Come si scrive la soluzione Altopiano

La definizione "Lo è per esempio la Giara di Gesturi in Sardegna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

A Ancona

L Livorno

T Torino

O Otranto

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

