Li risarcisce l assicurazione nei cruciverba: la soluzione è Danni

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Li risarcisce l assicurazione' è 'Danni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DANNI

Curiosità e Significato di Danni

Hai risolto il cruciverba con Danni? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Danni.

Perché la soluzione è Danni? La parola danni indica le perdite o i danni subiti da una persona o una cosa a causa di un evento avverso. Quando si parla di assicurazioni, spesso si fa riferimento ai soldi che vengono riconosciuti per coprire questi danni. In pratica, se qualcuno subisce un danno, può ricevere un risarcimento dall'assicurazione per riparare o compensare il danno subito, aiutando a tornare alla normalità.

Come si scrive la soluzione Danni

Non riesci a risolvere la definizione "Li risarcisce l assicurazione"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

