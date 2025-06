L involucro dell orologio nei cruciverba: la soluzione è Cassa

CASSA

Curiosità e Significato di Cassa

Hai risolto il cruciverba con Cassa? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Cassa.

Perché la soluzione è Cassa? La cassa di un orologio è l'involucro esterno che protegge il meccanismo interno, la parte più delicata e preziosa. È disponibile in diversi materiali come acciaio, oro o ceramica, e può avere forme e stili vari, contribuendo anche all'estetica del segnatempo. In breve, la cassa è il cuore protettivo dell'orologio, fondamentale per la sua funzionalità e bellezza.

Come si scrive la soluzione Cassa

Se ti sei imbattuto nella definizione "L involucro dell orologio", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

