Le frecce dell orologio - Cruciverba

Soluzione 8 lettere : LANCETTE

Significato/Curiosità : Le frecce dell orologio

Le lancette dell'orologio, comunemente note come "frecce", sono gli agili indicatori che danzano silenziosamente sulla superficie del quadrante, marcando il passare inesorabile del tempo. L'ago lungo, detto "minutario", segna i minuti con movimenti fluidi, mentre l'ago corto, noto come "secondario", traccia i secondi in un balletto incessante. L'ago delle ore, più maestoso, salta con misura tra i numeri, definendo il ritmo delle giornate. Insieme, queste lancette sono testimoni mutevoli della nostra vita quotidiana, guidandoci attraverso i momenti preziosi e le scadenze imminenti, mentre il ticchettio costante ci ricorda che il tempo è un'entità inarrestabile.

