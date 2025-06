L Harry di una nota saga fantasy nei cruciverba: la soluzione è Potter

POTTER

Curiosità e Significato di Potter

Approfondisci la parola di 6 lettere Potter: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Potter? La parola Potter si riferisce a Harry Potter, il celebre personaggio della saga fantasy di J.K. Rowling. È un termine che ha conquistato il mondo con storie di magia, amicizia e avventure scolastiche. Associata al protagonista, rappresenta anche l’autore stesso e l’universo incantato che ha affascinato milioni di lettori. Un nome che simboleggia il potere dell’immaginazione e delle emozioni.

Come si scrive la soluzione Potter

