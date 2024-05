La Soluzione ♚ Le cronache di nota saga fantasy

: NARNIA

Curiosità su Le cronache di nota saga fantasy: le cronache della folgoluce (in originale the stormlight archive) è una serie di romanzi fantasy scritta da brandon sanderson, in corso di pubblicazione... Le cronache di Narnia (titolo originale in inglese: The Chronicles of Narnia) è una serie di romanzi high fantasy scritta da C. S. Lewis, principalmente ambientata nell'immaginaria Terra di Narnia. Ideata nel 1939, fu pubblicata in sette volumi tra il 1950 e il 1956. Tradotta in 47 lingue, con una vendita complessiva che supera i 120 milioni di copie, senza contare le copie legate ai film, è uno dei capolavori della letteratura fantasy del XX secolo.

