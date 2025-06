Guidano pazienti orecchiuti nei cruciverba: la soluzione è Asinai

Home / Soluzioni Cruciverba / Guidano pazienti orecchiuti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Guidano pazienti orecchiuti' è 'Asinai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASINAI

Curiosità e Significato di Asinai

Non fermarti alla soluzione! Conosci Asinai più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Asinai.

Perché la soluzione è Asinai? Asinai indica le persone che lavoravano come venditori ambulanti di asini, spesso per trasportare merci o persone. Il termine deriva dal latino asinarius, legato agli asini. Oggi si usa in modo figurato per descrivere qualcuno che svolge un lavoro umile o itinerante, spesso con un pizzico di nostalgia per tempi passati. Rappresenta dunque una figura legata alla tradizione e al lavoro semplice.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Guidano per conto di altriI loro pazienti sono bestieAddormentare i pazientiGuarda in bocca ai pazientiI pazienti del veterinario

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Asinai

Se "Guidano pazienti orecchiuti" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

I Imola

N Napoli

A Ancona

I Imola

U E S I T A N T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTENUTI" ASTENUTI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.