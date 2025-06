Gas contenuto negli spray nei cruciverba: la soluzione è Freon

FREON

Curiosità e Significato di Freon

La soluzione Freon di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Freon per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Freon? Il termine Gas contenuto negli spray si riferisce al fluido pressurizzato utilizzato per erogare prodotti come deodoranti, aerosol o conservanti. Uno dei più noti è il Freon, un gas refrigerante che, sebbene efficace, è stato progressivamente eliminato a causa del suo impatto ambientale. Questi gas sono fondamentali per il funzionamento degli spray, ma richiedono attenzione per tutelare l'ambiente.

Come si scrive la soluzione Freon

F Firenze

R Roma

E Empoli

O Otranto

N Napoli

