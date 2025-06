Lo era Amati nei cruciverba: la soluzione è Liutaio

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era Amati' è 'Liutaio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LIUTAIO

Curiosità e Significato di Liutaio

Perché la soluzione è Liutaio? Liutaio è il termine che indica l'artigiano specializzato nella costruzione e riparazione di strumenti musicali a corda, come violini, chitarre o violoncelli. Questa figura combina abilità tecnica e passione per la musica, creando strumenti di alta qualità e dal suono impeccabile. La maestria del liutaio si traduce in strumenti unici e preziosi, fondamentali per musicisti di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Liutaio

Non riesci a risolvere la definizione "Lo era Amati"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

U Udine

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

A T R A A M Mostra soluzione



