Cosi è il pelo del dobermann nei cruciverba: la soluzione è Raso

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Cosi è il pelo del dobermann' è 'Raso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RASO

Curiosità e Significato di Raso

Approfondisci la parola di 4 lettere Raso: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Raso? Raso indica qualcosa di liscio, levigato e senza fronzoli. Nel contesto del pelo del dobermann, significa che il manto è corto e uniforme, senza riccioli o ciocche particolari. È un termine usato anche in moda e sartoria per descrivere tessuti lisci e senza pieghe. In breve, raso richiama l’idea di semplicità e pulizia estetica.

Come si scrive la soluzione Raso

Stai cercando la risposta alla definizione "Cosi è il pelo del dobermann"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

S Savona

O Otranto

