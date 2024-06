Lo è il pelo del dobermann

: Il suo materiale d'elezione è la seta, ma si può realizzare anche in fibre artificiali come il rayon o fibre sintetiche come il poliestere; se realizzato, invece, in cotone deve subire, come finissaggio, una calandratura per conferirgli l'aspetto lucido. Costruito con armatura a raso, in cui i punti di legatura sono radi e largamente distribuiti così da apparire nascosti. Il raso o satin è un tessuto fine, lucido, uniforme, liscio, dalla mano morbida.

Italiano: Aggettivo: raso m . di pelo tagliato alla base, rasato tosato, sbarbato.. liscio, privo di asperità, di sporgenze. (per estensione) privo di vegetazione. (per estensione) di contenitore colmo fino all'orlo. nave da guerra costruita senza cassero e castelli o che ha perduto l'alberatura e gran parte dello scafo superiore in battaglia. Sostantivo: raso ( approfondimento) m (pl.: rasi) .