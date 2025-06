Colpisce all improvviso nei cruciverba: la soluzione è Malore

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Colpisce all improvviso' è 'Malore'.

MALORE

Curiosità e Significato di Malore

La soluzione Malore di 6 lettere

Perché la soluzione è Malore? Malore indica un improvviso stato di malessere o disagio fisico che può colpire senza preavviso, come vertigini, svenimenti o dolori acuti. È un termine usato per descrivere situazioni di emergenza medica che richiedono attenzione immediata. Quando si verifica un malore, è importante agire prontamente per garantire la sicurezza e il benessere di chi ne è colpito.

Come si scrive la soluzione Malore

Se ti sei imbattuto nella definizione "Colpisce all improvviso", qui trovi la risposta giusta

M Milano

A Ancona

L Livorno

O Otranto

R Roma

E Empoli

