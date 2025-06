Chi se la toglie rimane in maniche di camicia nei cruciverba: la soluzione è Giacca

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chi se la toglie rimane in maniche di camicia' è 'Giacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIACCA

Curiosità e Significato di Giacca

La parola Giacca è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Giacca.

Perché la soluzione è Giacca? La parola giacca indica un indumento indossato sopra gli altri vestiti, tipicamente con maniche e chiusure frontali. È ideale per proteggersi dal freddo o per uno stile più raffinato. Quando si dice chi se la toglie rimane in maniche di camicia, si sottolinea come rimuovere una giacca lasci le maniche di una camicia visibili, evidenziando un cambio di abbigliamento senza perdere eleganza.

Come si scrive la soluzione Giacca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Chi se la toglie rimane in maniche di camicia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

G Genova

I Imola

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

