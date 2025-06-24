C è chi ancora li preferisce ai CD
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SOLUZIONE: LP
C è chi ancora li preferisce ai CD nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Lp
In presenza della definizione "C è chi ancora li preferisce ai CD", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lp'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: C è chi ancora li preferisce ai CD
- Risposta: LP
- Lunghezza: 2 lettere
- Schema parole: 2
- Schema utile: L_
- Inizia con: L
- Finisce con: P
Le 2 lettere della soluzione
La soluzione 'Lp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi ancora li preferisce ai CD". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con ancora: Non ha ancora detto sì
Con preferisce: C è chi lo preferisce al sashimi