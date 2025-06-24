C è chi ancora li preferisce ai CD

Angelo Caputo | 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 2 lettere per la definizione 'C è chi ancora li preferisce ai CD' è 'Lp'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LP

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C è chi ancora li preferisce ai CD nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Lp

In presenza della definizione "C è chi ancora li preferisce ai CD", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lp'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: C è chi ancora li preferisce ai CD
  • Risposta: LP
  • Lunghezza: 2 lettere
  • Schema parole: 2
  • Schema utile: L_
  • Inizia con: L
  • Finisce con: P

Le 2 lettere della soluzione

L Livorno
P Padova

La soluzione 'Lp' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi ancora li preferisce ai CD". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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Con ancora: Non ha ancora detto sì 

Con preferisce: C è chi lo preferisce al sashimi 