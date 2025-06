Animale delle zone artiche dalla pregiata pelle nei cruciverba: la soluzione è Renna

RENNA

Curiosità e Significato di Renna

La parola Renna è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Renna.

Perché la soluzione è Renna? La renna è un mammifero delle regioni artiche, noto per la sua pelliccia resistente e pregiata, adattata ai freddi climi. È simbolo delle popolazioni indigene come i Sami, che ne utilizzano le pelli per abbigliamento e accessori. La sua presenza nelle zone artiche rende questa creatura fondamentale per l'ecosistema e le culture locali, rendendo la sua pelle un materiale prezioso e rispettato.

