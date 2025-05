Operazione di lavorazione della pelle di animale nei cruciverba: la soluzione è Concia

Home / Soluzioni Cruciverba / Operazione di lavorazione della pelle di animale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Operazione di lavorazione della pelle di animale' è 'Concia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONCIA

Curiosità e Significato di "Concia"

La soluzione Concia di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Concia per scoprire curiosità e dettagli utili.

La concia è il processo di trattare la pelle di animale per trasformarla in cuoio, rendendola più resistente, elastica e durevole. Questo procedimento coinvolge l'uso di sostanze chimiche o naturali per preservare e migliorare le caratteristiche della pelle, permettendone l'uso nella produzione di calzature, abbigliamento e altri oggetti.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un operazione nella lavorazione del filmPrivare un animale della pelleNon fa star più nella pelleUn animale come la gazzellaL operazione con anestesia e bisturi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione: Concia

Stai cercando la risposta alla definizione "Operazione di lavorazione della pelle di animale"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

P N I S A C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PISCINA" PISCINA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.