I Warner del cinema
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SOLUZIONE: BROS
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Perché la soluzione è Bros? I Warner del cinema sono stati un'importante famiglia di produttori cinematografici statunitensi, noti per aver fondato uno degli studi più influenti di Hollywood. Il loro nome è legato a produzioni di grande successo e innovazione nel settore, contribuendo a plasmare la storia del cinema mondiale. La loro presenza ha segnato un'epoca di creatività, dando vita a molte pellicole classiche e a un patrimonio che ancora oggi viene ricordato con stima. La loro influenza si riflette nella lunga tradizione di eccellenza cinematografica.
I Warner del cinema nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Bros
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: I Warner del cinema
- Risposta: BROS
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: B___
- Inizia con: B
- Finisce con: S
Le 4 lettere della soluzione
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Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con warner: I Tunes dei cartoni della Warner Bros
Con cinema: Un Alain del cinema