Esame medico a ultrasuoni

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esame medico a ultrasuoni' è 'Ecografia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ECOGRAFIA

Perchè la soluzione è Ecografia? L’ecografia è un esame che utilizza onde sonore per esplorare l’interno del corpo. Permette di visualizzare organi e tessuti senza dolore o invasività, aiutando a diagnosticare vari disturbi in modo rapido e preciso. È uno strumento molto usato in medicina quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Esame medico a ultrasuoni
  • Risposta: ECOGRAFIA
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: E________
  • Inizia con: E
  • Finisce con: A
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Esame medico a ultrasuoni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ecografia

La soluzione associata alla definizione "Esame medico a ultrasuoni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ecografia'.

Le 9 lettere della soluzione

E Empoli
C Como
O Otranto
G Genova
R Roma
A Ancona
F Firenze
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Ecografia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esame medico a ultrasuoni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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