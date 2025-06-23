Esame medico a ultrasuoni
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Esame medico a ultrasuoni' è 'Ecografia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ECOGRAFIA
Perchè la soluzione è Ecografia? L’ecografia è un esame che utilizza onde sonore per esplorare l’interno del corpo. Permette di visualizzare organi e tessuti senza dolore o invasività, aiutando a diagnosticare vari disturbi in modo rapido e preciso. È uno strumento molto usato in medicina quotidiana. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Esame medico a ultrasuoni
- Risposta: ECOGRAFIA
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: E________
- Inizia con: E
- Finisce con: A
Esame medico a ultrasuoni nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Ecografia
La soluzione associata alla definizione "Esame medico a ultrasuoni" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Ecografia'.
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Ecografia' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Esame medico a ultrasuoni". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un esame con ultrasuoni Esegue un esame clinico con gli ultrasuoni Un esame medico L esame del medico Esame clinico con ultrasuoni
Altre definizioni collegate
Con esame: Si fa per guardarsi dentro ma non è l esame di coscienza
Con medico: Un grande medico greco dell antichità
Con ultrasuoni: Esame clinico con ultrasuoni