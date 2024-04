La Soluzione ♚ Un esame con ultrasuoni La definizione e la soluzione di 9 lettere: Un esame con ultrasuoni. ECOGRAFIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Un esame con ultrasuoni: Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore. le frequenze che caratterizzano gli ultrasuoni sono superiori a quelle mediamente udibili da un orecchio... L'ecografia o ecotomografia è un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell'emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. Tale metodica viene considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di imaging più complesse come CT, imaging a risonanza magnetica, angiografia. L'ecografia è, in ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché vengono richieste particolari doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a cultura dell'immagine ed esperienza clinica. Altre Definizioni con ecografia; esame; ultrasuoni; Esegue un esame clinico con gli ultrasuoni; Tecnica chirurgica per l esame della cavità addominale; Emette ultrasuoni;

La risposta a Un esame con ultrasuoni

ECOGRAFIA

E

C

O

G

R

A

F

I

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Un esame con ultrasuoni' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.