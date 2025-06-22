La usavano molti giovanotti sui capelli

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La soluzione di 11 lettere per la definizione 'La usavano molti giovanotti sui capelli' è 'Brillantina'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BRILLANTINA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La usavano molti giovanotti sui capelli" corrisponde a una soluzione formata da 11 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La usavano molti giovanotti sui capelli". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Brillantina? La brillanteina è un prodotto utilizzato principalmente dai giovani per acconciare i capelli, conferendo loro lucentezza e fissaggio. Questa sostanza, spesso a base di oli e cere, permette di modellare le acconciature e di mantenerle in ordine durante tutta la giornata. La sua applicazione è semplice e permette di ottenere un aspetto curato e raffinato. La brillanteina rappresenta un elemento classico nella cura della capigliatura maschile, simbolo di stile e attenzione all’aspetto personale.

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La usavano molti giovanotti sui capelli nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Brillantina

Questa pagina è dedicata alla definizione "La usavano molti giovanotti sui capelli" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La usavano molti giovanotti sui capelli" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 11 lettere della soluzione Brillantina:

B Bologna R Roma I Imola L Livorno L Livorno A Ancona N Napoli T Torino I Imola N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La usavano molti giovanotti sui capelli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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