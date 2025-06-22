La rilascia la motorizzazione

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La rilascia la motorizzazione' è 'Patente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATENTE

Perchè la soluzione è Patente? Per guidare un'auto servono strumenti ufficiali che attestano la capacità di farlo in sicurezza. La patente è quel documento che, una volta conseguito, permette di mettersi al volante e muoversi liberamente sulle strade. È un passaporto per l'autonomia di guida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: La rilascia la motorizzazione

La rilascia la motorizzazione Risposta: PATENTE

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: P______

P______ Inizia con: P

P Finisce con: E

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La rilascia la motorizzazione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patente

Per risolvere la definizione "La rilascia la motorizzazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patente'.

Le 7 lettere della soluzione

P Padova A Ancona T Torino E Empoli N Napoli T Torino E Empoli

La soluzione 'Patente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rilascia la motorizzazione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.