La rilascia la motorizzazione

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La rilascia la motorizzazione' è 'Patente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PATENTE

Perchè la soluzione è Patente? Per guidare un'auto servono strumenti ufficiali che attestano la capacità di farlo in sicurezza. La patente è quel documento che, una volta conseguito, permette di mettersi al volante e muoversi liberamente sulle strade. È un passaporto per l'autonomia di guida. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La rilascia la motorizzazione
  • Risposta: PATENTE
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: P______
  • Inizia con: P
  • Finisce con: E
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La rilascia la motorizzazione nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Patente

Per risolvere la definizione "La rilascia la motorizzazione", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Patente'.

Le 7 lettere della soluzione

P Padova
A Ancona
T Torino
E Empoli
N Napoli
T Torino
E Empoli

La soluzione 'Patente' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La rilascia la motorizzazione". Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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