Rilascia il foglio rosa - Cruciverba

Soluzione 11 lettere : SCUOLA GIUDA

Significato/Curiosita : Rilascia il foglio rosa

L'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, colloquialmente nota come "foglio rosa" per via della colorazione del fronte, è un'autorizzazione amministrativa... Progetto di riferimento. giuda è una delle dodici tribù di israele, tra le più importanti e popolose. prende il nome da giuda, quarto figlio di giacobbe... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

