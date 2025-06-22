Incantevole attrattiva di Capri
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SOLUZIONE: GROTTA AZZURRA
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Perché la soluzione è Grotta Azzurra? Capri affascina con il suo fascino unico, tra scogliere a picco e acque cristalline. Tra le meraviglie nascoste, la Grotta Azzurra brilla come un gioiello, attirando visitatori da tutto il mondo. La luce che penetra dalle acque crea un’atmosfera magica e surreale, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile. Un luogo che cattura il cuore di chiunque abbia la fortuna di scoprirlo.
Incantevole attrattiva di Capri nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Grotta Azzurra
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Incantevole attrattiva di Capri
- Risposta: GROTTA AZZURRA
- Lunghezza: 13 lettere
- Schema parole: 6-7
- Schema utile: G_____ _______
- Inizia con: G
- Finisce con: A
Le 13 lettere della soluzione
La soluzione 'Grotta Azzurra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incantevole attrattiva di Capri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: L isola concorrente di Capri Incantevole isola italiana Un attrattiva di Sirmione Attrattiva di luna park Il mare che circonda Capri
Altre definizioni collegate
Con incantevole: Incantevole e pittoresca
Con attrattiva: Un attrattiva di Sanremo