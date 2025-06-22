Incantevole attrattiva di Capri

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Incantevole attrattiva di Capri' è 'Grotta Azzurra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GROTTA AZZURRA

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Perché la soluzione è Grotta Azzurra? Capri affascina con il suo fascino unico, tra scogliere a picco e acque cristalline. Tra le meraviglie nascoste, la Grotta Azzurra brilla come un gioiello, attirando visitatori da tutto il mondo. La luce che penetra dalle acque crea un’atmosfera magica e surreale, rendendo ogni visita un’esperienza indimenticabile. Un luogo che cattura il cuore di chiunque abbia la fortuna di scoprirlo.

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Incantevole attrattiva di Capri nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Grotta Azzurra

Per risolvere la definizione "Incantevole attrattiva di Capri", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Grotta Azzurra'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Incantevole attrattiva di Capri

Incantevole attrattiva di Capri Risposta: GROTTA AZZURRA

Lunghezza: 13 lettere

13 lettere Schema parole: 6-7

6-7 Schema utile: G_____ _______

G_____ _______ Inizia con: G

G Finisce con: A

Le 13 lettere della soluzione

G Genova R Roma O Otranto T Torino T Torino A Ancona A Ancona Z Zara Z Zara U Udine R Roma R Roma A Ancona

La soluzione 'Grotta Azzurra' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Incantevole attrattiva di Capri". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.