La Soluzione ♚ Un attrattiva di Sirmione La definizione e la soluzione di 15 lettere: Un attrattiva di Sirmione. GROTTE DI CATULLO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Un attrattiva di sirmione: Pinacoteca di brera (336.981 visitatori), l'ultima cena di leonardo da vinci (330.071), il museo archeologico di sirmione con le grotte di catullo (216... Con il termine "Grotte di Catullo" si identifica una villa romana edificata tra la fine del I secolo a.C. e il I secolo d.C. a Sirmione, in provincia di Brescia, sulla riva meridionale del Lago di Garda. Il complesso archeologico, parte del quale, soprattutto del settore settentrionale, che è sempre rimasto in vista, è stato oggetto di visite e speculazioni erudite dal XV secolo, è oggi la testimonianza più importante del periodo romano nel ... Altre Definizioni con grotte di catullo; attrattiva; sirmione; Forte attrattiva; Un ingannevole attrattiva; Una famosa attrattiva di Berlino; Il lago di Sirmione;

GROTTE DI CATULLO

Lae verificata di 15 lettere per risolvere 'Un attrattiva di Sirmione' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.