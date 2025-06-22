I figli che si auguravano

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I figli che si auguravano' è 'Maschi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MASCHI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I figli che si auguravano" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I figli che si auguravano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Maschi? Nel contesto di un'antica tradizione, si riferisce ai ragazzi che, sperando in un futuro migliore, desideravano ardentemente un bene che potesse portare loro felicità e prosperità. Questi giovani, spesso pieni di speranza e sogni, rappresentano le nuove generazioni che aspirano a un domani più luminoso. La loro presenza e i loro desideri sono simboli di rinnovamento e di continuità nelle comunità. La loro attesa si traduce in un desiderio condiviso di crescita e progresso.

Per risolvere la definizione "I figli che si auguravano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I figli che si auguravano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Maschi:

M Milano A Ancona S Savona C Como H Hotel I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I figli che si auguravano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

