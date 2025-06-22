È addetto alla pulizia delle finestre

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È addetto alla pulizia delle finestre' è 'Lavavetri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVAVETRI

Perché la soluzione è Lavavetri? La lavavetri è una figura professionale specializzata nella pulizia delle superfici vetrate di edifici, negozi e abitazioni. La sua mansione principale consiste nel rimuovere polvere, sporco e impronte dalle finestre, garantendo trasparenza e luminosità agli ambienti. Utilizza strumenti specifici come spazzole, secchi e detergenti, operando con attenzione per evitare danni alle superfici. La presenza di un lavavetri è essenziale per mantenere l’estetica e la funzionalità degli spazi esterni ed interni.

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È addetto alla pulizia delle finestre nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lavavetri

La definizione "È addetto alla pulizia delle finestre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavavetri'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: È addetto alla pulizia delle finestre

È addetto alla pulizia delle finestre Risposta: LAVAVETRI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: L________

L________ Inizia con: L

L Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona V Venezia A Ancona V Venezia E Empoli T Torino R Roma I Imola

La soluzione 'Lavavetri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla pulizia delle finestre". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.