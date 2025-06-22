È addetto alla pulizia delle finestre
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SOLUZIONE: LAVAVETRI
Perché la soluzione è Lavavetri? La lavavetri è una figura professionale specializzata nella pulizia delle superfici vetrate di edifici, negozi e abitazioni. La sua mansione principale consiste nel rimuovere polvere, sporco e impronte dalle finestre, garantendo trasparenza e luminosità agli ambienti. Utilizza strumenti specifici come spazzole, secchi e detergenti, operando con attenzione per evitare danni alle superfici. La presenza di un lavavetri è essenziale per mantenere l’estetica e la funzionalità degli spazi esterni ed interni.
È addetto alla pulizia delle finestre nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lavavetri
La definizione "È addetto alla pulizia delle finestre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavavetri'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: È addetto alla pulizia delle finestre
- Risposta: LAVAVETRI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: L________
- Inizia con: L
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Lavavetri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla pulizia delle finestre". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con addetto: Addetto alla battitura di monete o medaglie
Con pulizia: Si mantiene con la pulizia
Con finestre: Si montano doppi in molte finestre