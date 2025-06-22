È addetto alla pulizia delle finestre

Sara Verdi | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'È addetto alla pulizia delle finestre' è 'Lavavetri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAVAVETRI

Perché la soluzione è Lavavetri? La lavavetri è una figura professionale specializzata nella pulizia delle superfici vetrate di edifici, negozi e abitazioni. La sua mansione principale consiste nel rimuovere polvere, sporco e impronte dalle finestre, garantendo trasparenza e luminosità agli ambienti. Utilizza strumenti specifici come spazzole, secchi e detergenti, operando con attenzione per evitare danni alle superfici. La presenza di un lavavetri è essenziale per mantenere l’estetica e la funzionalità degli spazi esterni ed interni.

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È addetto alla pulizia delle finestre nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Lavavetri

La definizione "È addetto alla pulizia delle finestre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lavavetri'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: È addetto alla pulizia delle finestre
  • Risposta: LAVAVETRI
  • Lunghezza: 9 lettere
  • Schema parole: 9
  • Schema utile: L________
  • Inizia con: L
  • Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

L Livorno
A Ancona
V Venezia
A Ancona
V Venezia
E Empoli
T Torino
R Roma
I Imola

La soluzione 'Lavavetri' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "È addetto alla pulizia delle finestre". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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Con addetto: Addetto alla battitura di monete o medaglie 

Con pulizia: Si mantiene con la pulizia 

Con finestre: Si montano doppi in molte finestre 