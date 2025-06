Zigomo o maniglia tondeggiante nei cruciverba: la soluzione è Pomello

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Zigomo o maniglia tondeggiante' è 'Pomello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POMELLO

Curiosità e Significato di Pomello

Perché la soluzione è Pomello? Il termine pomello indica la maniglia rotonda e compatta che si trova su mobili, porte o cassetti, facilitando l'apertura e la chiusura. È un elemento funzionale e decorativo, spesso realizzato in vari materiali come legno, metallo o plastica, che conferisce stile e praticità agli arredi domestici o professionali. Un dettaglio semplice ma essenziale per migliorare l'usabilità e il design degli ambienti.

Come si scrive la soluzione Pomello

Se ti sei imbattuto nella definizione "Zigomo o maniglia tondeggiante", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

M Milano

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

