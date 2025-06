Variazione di una misura in una direzione nei cruciverba: la soluzione è Gradiente

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Variazione di una misura in una direzione' è 'Gradiente'.

GRADIENTE

Curiosità e Significato di Gradiente

Vuoi sapere di più su Gradiente? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Gradiente.

Perché la soluzione è Gradiente? Il termine gradiente indica la variazione di una grandezza in una determinata direzione, come ad esempio il cambiamento di temperatura o di pendenza lungo un percorso. È un concetto fondamentale in matematica, fisica e geografia per descrivere come qualcosa cambia nello spazio. Comprendere il gradiente permette di capire meglio le differenze e le direzioni di sviluppo di diversi fenomeni naturali e artificiali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In matematica è un vettore di una funzione scalareIn fisica puo essere barico termico o elettricoIn fisica indica la variazione d una grandezza in una determinata direzioneL ottico che misura la vistaMisura la pressione all interno delle bottiglie di vino

Come si scrive la soluzione Gradiente

Hai trovato la definizione "Variazione di una misura in una direzione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

R Roma

A Ancona

D Domodossola

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

