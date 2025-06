Una salita dall alto nei cruciverba: la soluzione è Discesa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una salita dall alto' è 'Discesa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCESA

Curiosità e Significato di Discesa

Approfondisci la parola di 7 lettere Discesa: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Discesa? Discesa indica il movimento verso il basso, come scendere da una collina o una scala. Può riferirsi a un percorso che va dall’alto al basso o a un abbassamento di livello. È un termine molto usato in geografia, sport e anche in senso figurato, per descrivere un calo o un abbassamento. Insomma, rappresenta sempre un movimento discendente, naturale o simbolico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Impegna lo sciatoreUna specialità sciisticaNello sci alpino può essere liberaL Alto Adige visto dall AustriaSoffiano dall altoApparecchio con cui effettuare riprese dall alto

Come si scrive la soluzione Discesa

La definizione "Una salita dall alto" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

