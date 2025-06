Una berlina scoperchiata nei cruciverba: la soluzione è Cabriolet

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una berlina scoperchiata' è 'Cabriolet'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CABRIOLET

Curiosità e Significato di Cabriolet

Hai risolto il cruciverba con Cabriolet? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Cabriolet.

Perché la soluzione è Cabriolet? Una cabriolet è un'automobile caratterizzata da un tetto ripiegabile o rimovibile, chiamato appunto berlina scoperchiata. Questa soluzione permette di godersi l’aria aperta e il panorama, trasformando facilmente un’auto tradizionale in un veicolo scoperto. Ideale per le belle giornate, la cabrio si distingue per stile e versatilità, offrendo un’esperienza di guida unica e raffinata.

Come si scrive la soluzione Cabriolet

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una berlina scoperchiata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

B Bologna

R Roma

I Imola

O Otranto

L Livorno

E Empoli

T Torino

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A C O I A M N E R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMERICANO" AMERICANO

