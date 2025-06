Un tipo di canto lirico tipico della Romagna nei cruciverba: la soluzione è Stornella

STORNELLA

Curiosità e Significato di Stornella

Perché la soluzione è Stornella? La stornella è un tradizionale canto lirico della Romagna, caratterizzato da una melodia semplice e coinvolgente, spesso accompagnata da strumenti popolari. Nato come forma di espressione popolare, viene utilizzata per raccontare storie, aneddoti o esprimere emozioni profonde. Questo stile musicale rappresenta un patrimonio culturale autentico, capace di unire comunità e tramandare le radici della regione di generazione in generazione.

Come si scrive la soluzione Stornella

S Savona

T Torino

O Otranto

R Roma

N Napoli

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

