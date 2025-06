Un mammifero spesso ucciso per la sua pelliccia nei cruciverba: la soluzione è Zibellino

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un mammifero spesso ucciso per la sua pelliccia' è 'Zibellino'.

ZIBELLINO

Curiosità e Significato di Zibellino

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Zibellino

Perché la soluzione è Zibellino? Lo zibellino è un piccolo mammifero selvatico, noto per la sua pelliccia morbida e lucente, molto apprezzata nell'alta moda. Purtroppo, è stato spesso vittima della caccia per il suo manto pregiato, portando a un forte declino della specie. Oggi, grazie a leggi di tutela, lo zibellino rappresenta un simbolo di conservazione e rispetto per la biodiversità.

Come si scrive la soluzione Zibellino

La risposta alla definizione "Un mammifero spesso ucciso per la sua pelliccia" è Zibellino.

Z Zara

I Imola

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R C A A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARLA" CARLA

