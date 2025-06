Un concittadino di Edipo nei cruciverba: la soluzione è Tebano

TEBANO

Curiosità e Significato di Tebano

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Tebano, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tebano? Tebano si riferisce a chi proviene o è legato alla città di Tebe, nell'antica Grecia, famosa per la figura di Edipo. Il termine richiama le origini di un cittadino tebano e le sue storie mitologiche, come quella del re Edipo. In sintesi, tebano indica una persona originaria di Tebe, collegata a un ricco patrimonio culturale e mitologico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un greco come EpaminondaLo era Epaminonda per nascitaIl regno di EdipoEdipo risolse quello della SfingeEdipo lo era di Giocasta

Come si scrive la soluzione Tebano

Non riesci a risolvere la definizione "Un concittadino di Edipo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

