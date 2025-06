Un capo d abbigliamento nei cruciverba: la soluzione è Veste

VESTE

Curiosità e Significato di Veste

La parola Veste è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Veste.

Perché la soluzione è Veste? Veste indica l'abbigliamento o il modo in cui una persona si copre, rappresentando tutto ciò che indossa per proteggersi o sfoggiare stile. È un termine che richiama sia i capi di moda quotidiani che le uniformi, simbolo di identità e personalità. In sostanza, la veste è ciò che ci accompagna ogni giorno, riflettendo chi siamo senza doverci esprimere con parole.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un abito genericoAbito femminile o sacerdotaleC è quella talare e quella da cameraCapo di abbigliamento femminile formato da due golfini di uguale fattura e coloreCosì è un capo di abbigliamento molto aderenteEssere a capo di uno Stato monarchico

Come si scrive la soluzione Veste

Hai trovato la definizione "Un capo d abbigliamento" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

E Empoli

S Savona

T Torino

E Empoli

