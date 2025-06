Un brindisi amichevole nei cruciverba: la soluzione è Cin Cin

CIN CIN

Curiosità e Significato di Cin Cin

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Cin Cin, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Cin Cin? Cin cin è un'espressione italiana usata per brindare, simile a Salute! o Cheers!. Deriva dal latino concinere, che significa fare rumore. Quando si sollevano i bicchieri in compagnia, si pronuncia questa parola per augurare buona fortuna e allegria. È un gesto di convivialità che unisce le persone in momenti di festa e amicizia.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sottolinea il tintinnio dei bicchieriSi dice brindando tra amiciSi alza nel brindisiSi dice nei brindisiBrindisi

Come si scrive la soluzione Cin Cin

C Como

I Imola

N Napoli

C Como

I Imola

N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I E L S G M G E N E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MELENSAGGINE" MELENSAGGINE

