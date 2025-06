Si allunga ma riprende la sua forma nei cruciverba: la soluzione è Elastico

ELASTICO

Curiosità e Significato di Elastico

Hai risolto il cruciverba con Elastico? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Elastico.

Perché la soluzione è Elastico? L'elastico è un materiale che si allunga sotto tensione e ritorna alla forma originale una volta liberato, grazie alla sua natura elastica. È molto usato in abbigliamento, cancelleria e giocattoli, offrendo flessibilità e praticità. La sua capacità di riprendere la forma iniziale lo rende indispensabile in molte attività quotidiane, dimostrando come la natura si rifletta anche negli oggetti più semplici e utili.

Come si scrive la soluzione Elastico

Hai davanti la definizione "Si allunga ma riprende la sua forma" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

L Livorno

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A D E L O D G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DELGADO" DELGADO

