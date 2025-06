Scrisse I viaggi di Gulliver nei cruciverba: la soluzione è Swift

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Scrisse I viaggi di Gulliver' è 'Swift'.

SWIFT

Curiosità e Significato di Swift

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 5 lettere Swift, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Swift? Swift è un termine inglese che significa veloce o rapido. È spesso usato per descrivere qualcosa che avviene in breve tempo o con grande rapidità. Nel contesto tecnologico, Swift è anche il nome di un linguaggio di programmazione sviluppato da Apple, famoso per la sua efficienza e semplicità. La parola richiama l'idea di agilità e immediatezza, caratteristiche fondamentali in molti ambiti.

Come si scrive la soluzione Swift

Hai trovato la definizione "Scrisse I viaggi di Gulliver" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

W Washington

I Imola

F Firenze

T Torino

