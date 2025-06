Rocchetto di filo o di film nei cruciverba: la soluzione è Bobina

BOBINA

Curiosità e Significato di Bobina

Perché la soluzione è Bobina? Una bobina è un cilindro che contiene filo, film o altri materiali avvolti a spirale. Si usa spesso in cucina, in sartoria o nell’industria per conservare e maneggiare facilmente fili, nastri o pellicole. La sua forma compatta permette di tenere tutto ordinato e pronto all’uso, facilitando il lavoro e l’organizzazione. È un elemento fondamentale in molte attività quotidiane e professionali.

B Bologna

O Otranto

B Bologna

I Imola

N Napoli

A Ancona

