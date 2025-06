Ripostigli di stoffa nei cruciverba: la soluzione è Tasche

TASCHE

Curiosità e Significato di Tasche

Approfondisci la parola di 6 lettere Tasche: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Tasche? Le ripostigli di stoffa sono piccoli scomparti o contenitori fatti di tessuto, comunemente usati per custodire oggetti personali o di uso quotidiano. La parola italiana tasche si riferisce proprio a queste piccole sacche cucite su vestiti, pantaloni e altri indumenti, pensate per portare con sé ciò che serve durante la giornata. In molte situazioni, le tasche sono indispensabili per l'organizzazione e la praticità.

Come si scrive la soluzione Tasche

T Torino

A Ancona

S Savona

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S L A P L A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SPALLA" SPALLA

