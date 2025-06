Rapida, svelta nei cruciverba: la soluzione è Repentina

REPENTINA

Curiosità e Significato di Repentina

Perché la soluzione è Repentina? Repentina descrive qualcosa che avviene in modo rapido e improvviso, senza preavviso. È usata per indicare azioni o eventi che accadono in un istante, come una decisione o un cambiamento improvviso. La parola sottolinea l’elemento di velocità e immediatezza, rendendo chiaro che non c’è tempo da perdere. Essenzialmente, rappresenta l’idea di qualcosa che succede all’improvviso, sorprendendo e richiedendo prontezza di risposta.

Come si scrive la soluzione Repentina

R Roma

E Empoli

P Padova

E Empoli

N Napoli

T Torino

I Imola

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A C T A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCATA" ARCATA

