La Soluzione ♚ Subitanea improvvisa

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Subitanea improvvisa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : REPENTINA - ISTANTANEA

Curiosità su Subitanea improvvisa: "intuizione", nella forma immediata ed improvvisa. l'insight consiste nella comprensione improvvisa e subitanea della strategia utile ad arrivare alla... Il colpo d'ariete è un fenomeno idraulico che si presenta in una condotta quando un flusso di liquido in movimento al suo interno viene bruscamente fermato dalla repentina chiusura di una valvola.

Altre Definizioni con repentina; subitanea; improvvisa;